Znamy lekturę tegorocznego Narodowego Czytania

W 2018 roku, w którym obchodzimy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości będziemy czytali o odradzającej się Polsce – zapowiedział Prezydent Andrzej Duda, który wraz z Pierwszą Damą zaproponował czytelnikom Antologię Niepodległości oraz ogłosił lekturę Narodowego Czytania. Jest nią „Przedwiośnie”.

W Pałacu Prezydenckim została zainaugurowana w środę siódma edycja akcji Narodowe Czytanie. Ponieważ tegoroczna odsłona ma miejsce w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd wyjątkowa formuła wydarzenia. Para Prezydencka proponuje do czytania przez cały rok 2018 44 teksty Antologii Niepodległości. Natomiast lekturą Narodowego Czytania na punkt kulminacyjny akcji, który odbędzie się 8 września 2018 roku, jest „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

Jak przypomniał Prezydent Andrzej Duda w zeszłym roku w głosowaniu na lekturę Narodowego Czytania 2017 „Przedwiośnie” zajęło II miejsce.

- „Przedwiośnie” to, jak powiedział śp. prof. Tomasz Burek, powieść pytań, na które trzeba szukać odpowiedzi – mówił Prezydent Andrzej Duda, tłumacząc wybór lektury. Zdaniem Prezydenta Stefan Żeromski pokazuje w „Przedwiośniu” Polskę "wielu kontrastów". Przypomniał, że jest tam wiele pytań, na które trudno znaleźć odpowiedź: w jakim kierunku zdążać, jaka ta Polska ma być, jaki powinien być ustrój.

- Wiele tych pytań jest dzisiaj w Polsce aktualnych, dlatego właśnie ta powieść wydaje nam się tak ważna i w 2018 r. warto ją przypomnieć i przeczytać - zachęcał. - Niech będzie to lektura, która nas pochłonie – dodał.

- Literatura jest źródłem naszej duchowej siły, a także najważniejszym spoiwem naszej wspólnoty – wtórowała Prezydentowi Pierwsza Dama Agata Kornahuser-Duda, która zaprezentowała Antologię Niepodległości. Podkreśliła, że w zbiorze znalazły się teksty z różnych epok, od najdawniejszych po współczesne. – To piękny obraz naszej literatury narodowej – mówiła Agata Kornahauser-Duda.

Następnie odbyła się Lekcja RP. To projekt edukacyjny realizowany przez Kancelarię Prezydenta RP. Polega on na organizacji w trakcie roku szkolnego cyklicznych lekcji w Pałacu Prezydenckim, skierowanych głównie do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Tym razem tematem Lekcji RP była „Idea niepodległościowa w literaturze polskiej”.

dam/prezydent.pl