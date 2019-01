Znamy datę wyborów na prezydenta Gdańska!

GAY Pride 21.1.19 16:08

Ks. Stanisław Walczak z apelem do prawactwa, które spowodowało śmierć prezydenta Adamowicza



"Totalna opozycja i media – droga Pani Mazurek te dwa słowa w ustach przedstawicielki PiS pełne są nienawiści. Hasło „totalna opozycja” zostało stworzone w celu zniszczenia wszelkiej, prawowitej opozycji. Hasło „część mediów” - też w takich ustach jest jednoznaczne, z podziałem mediów na reżymowe i na media wolne.



Zapewniam, że wartości, które reprezentował śp. pan Paweł Adamowicz, są wartościami chrześcijańskimi i humanistycznymi, które Pani zjednoczona prawica konsekwentnie zwalcza.



Proszę teraz wyciągnąć konsekwencje wobec dziesiątek tysięcy obecnych na pogrzebie i milionów, opłakujących zmarłego.



Swoim „ćwierkaniem” przemieniła Pani żałobę w walkę z porządnymi, uczciwymi ludźmi, w odwet, w zemstę – działania tak oczywiste dla zjednoczonej prawicy.



Osobiście po raz kolejny oświadczam, że, jako katolik, jako katolicki kapłan, czuję się, w mych religijnych uczuciach, zraniony przez pani partię. Nie dość, że siejecie nienawiść, to w dodatku jesteście źródłem zgorszenia dla ludzi wierzących i niewierzących. Wraz z zagubionymi przedstawicielami duchowieństwo fałszujecie oblicze chrześcijaństwa.



Z okazji terrorystycznego ataku na pana Pawła Adamowicza Polacy okazali solidarność oraz empatię. Nie padło żadne słowo nienawiści. Oprócz tego „ćwierku”, który ptasie trele zamienia w żałosną kakofonię.



Wzywam do pokuty i do nawrócenia oraz zadośćuczynienia za wszystko zło, którego autorami jesteście."

