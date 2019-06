,,Znamiona bluźnierstwa''. Jest reakcja Episkopatu na skandaliczne ,,nabożeństwo''

michu 8.6.19 21:16

A jak zwolennicy aborcji albo grubej kreski (czyli bezkarności) dla zbrodniarzy przystępują do Komunii św. to nie ma bluźnierstwa?? W końcu podobno obecny prezydent (który miał patronat) jest z grupy tej, która do tego stopnia budowała Królestwo Boże na ziemi, że aż była Msza św. dziękczynna (nie byle kto ją odprawił). Inny zwolennik tolerancji nawet został w bazylice pochowany. Ludzie przecież myślą i wierni i niewierni ;)