Znamienne! PO szkoli posłów na wypadek wizyty CBA

Platforma Obywatelska szkoli swoich parlamentarzystów na wypadek przeszukań dokonywanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.

O szkoleniu zorganizowanym przez kierownictwo partii pisze „Newsweek”. Miało ono miejsce w połowie tygodnia. Parlamentarzyści wzięli udział w wykładzie prowadzonym przez byłego prokuratora, adwokata Arkadiusza Matusiaka, specjalizującego się w ściganiu korupcji.

Szkolono ich m.in. z tego, co oznacza posiadanie immunitetu parlamentarnego lub jak zachowywać się, jeśli CBA będzie chciało przeszukać ich mieszkanie.

Poseł Kukiz’15 Paweł Grabowski stwierdził:

„Jeżeli Platforma robi szkolenia dla swoich posłów, to prawdopodobnie po to, by coś ukryć, jak ukryć albo jak się ukryć, jak uniknąć odpowiedzialności.”

Dalej dodał:

„To bardzo znamienne, że tego typu szkolenia są organizowane przez PO. To znaczy, że mają chyba coś na sumieniu”.

dam/"Newsweek",radiomaryja.pl