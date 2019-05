Znamienna polonofobia Leszka Millera

OLI 20.5.19 14:00

Miller nie wyciąga wniosków z własnego życia. Współczułam mu, gdy spotkała go tragedia rodzinna, bo nawet, jeśli sam sobie na nią zapracował - to spotkała go rzecz straszna.



Przedwcześnie zszedł z tego padołu jego postępowo i bogato wychowany syn, teraz daje popisy jego postępowo wyedukowana wnuczka.



Gdyby tylko tyle miało po mnie zostać - rozważałabym, czy moje życie w ogóle miało jakiś sens.



Miller nie dość, że niczego nie zrozumiał - to jeszcze mu się wydaje, że nadaje się na przewodnika innych.



I na tym właśnie polega wielkie zadufanie "elit" - same się wykreowały, po czym same siebie mianowały na naszych przewodników.



Chciałoby się rzec: ,,Poszli wszyscy won!"