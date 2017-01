Znakomity początek roku dla polskiego sportu! Brawa dla Kamila Stocha

Noworoczny konkurs w niemieckim Garmisch-Partenkirchen udowodnił, że Polacy są w wielkiej formie. Kamil Stoch zajął drugie miejsce, Piotr Żyła był szósty, Maciej Kot siódmy - informuje "Polskie Radio".

Kamil Stoch 36. raz w karierze znalazł się czołowej "trójce" zawodów Pucharu Świata. W Ga-Pa zwyciężył lider po pierwszej serii Norweg Daniel Andre Tande. Trzecie miejsce wywalczył Austriak Stefan Kraft, zwycięzca pierwszego konkursu w Oberstdorfie.

Kamil Stoch oddał przy tym najdalszy, 143-metrowy skok, skacząc o metr dalej od Norwega Andre Tande. I choć nie dało mu to zwycięstwa w dzisiejszym konkursie, to dzięki takiej samej lokacie jak w poprzednim oraz dopiero trzecium miejscu Austriaka Krafta, to właśnie on jest obecnie liderem turnieju.

bbb/polskie radio, fronda.pl