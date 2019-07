Zmierzch: Ofensywa ideologii gender. Niezwykle mocny dokument!

– Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Zalecił im, aby się rozmnażali i zapełniali ziemię. Jeśli człowiek, który po grzechu pierworodnym chciał być jak Bóg – decydować o tym co dobre, a co złe – zaciera różnice między płciami i staje się ważniejszy od Pana Boga. Mówi, że płeć to nie jest sprawa stworzenia – normalnego powstania człowieka z relacji seksualnej między mężem a żoną. To oznacza, że jest to wytwór kulturowy umysłowości człowieka, a to sprzeciwia się prawu Bożemu. I my – jako wierzący ludzie – nie możemy absolutnie tego przyjąć – mówił o. Leon Knabit.