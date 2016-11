Zmiany w wojsku, Macierewicz wręcza awanse

reklama

Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz mianował na wyższe stanowiska 57 oficerów.

"To najliczniejsza zmiana, jaka dokonuje się w strukturach dowodzenia Wojska Polskiego od wielu lat. Długo na nią czekaliśmy, długo zastanawialiśmy się nad każdą decyzją dlatego, że są one podejmowane w bardzo szczególnej sytuacji" – powiedział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

W piątek w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej szef resortu wręczył 56 żołnierzom nominacje na nowe stanowiska służbowe.

"Polskie wojsko przechodzi nie tylko zmiany wewnętrzne, czego znakiem jest powołanie, decyzją Sejmu z środy, nowego rodzaju Sił Zbrojnych RP – Wojsk Obrony Terytorialnej, ale przechodzi także bardzo głębokie zmiany personalne, organizacyjne i te, które są związane z obecnością naszych sojuszników na terenie Rzeczypospolitej" – mówił podczas uroczystości minister Antoni Macierewicz.

"Rozpoczęły się działania przygotowujące rozlokowanie sił sojuszniczych na terenach zachodnich i północno-wschodnich RP w styczniu przyszłego roku. To do panów będzie należało zorganizowanie współpracy Wojska Polskiego z naszymi sojusznikami, przygotowanie się do nowych wyzwań, nowych zadań, jakie będą realizowane w najbliższym czasie. Powierzam panom odpowiedzialne stanowiska, powierzam w istocie kierowanie polską armią" – mówił szef MON.

Minister wyraził przekonanie, że żołnierze wywiążą się ze swoich zadań.

"Musicie wiedzieć, że realizując współdziałanie z naszymi sojusznikami, możecie liczyć w pełni nie tylko na wszystkie możliwości, wynikające z dotychczasowych kompetencji, jakie posiada Ministerstwo Obrony Narodowej, ale także na te, które pani premier nałożyła na mnie, powierzając mi funkcję pełnomocnika ds. współdziałania wszystkich struktur państwowych z naszymi sojusznikami" – podkreślił.

"Polska armia musi się rozwijać, musi się modernizować, i to w wymiarze technicznym, ale także personalnym i organizacyjnym. Chcemy doprowadzić do tego, żeby rychło armia liczyła co najmniej 150 tys. żołnierzy w czasie pokoju. To nie jest wyzwanie przekraczające nasze możliwości, ale to jest minimum, które powinna liczyć armia kraju tak dużego jak Polska" – zaznaczył szef MON.

Na zakończenie uroczystości minister Antoni Macierewicz w towarzystwie przedstawicieli kierowniczej kadry SZRP złożył wieniec i zapalił znicz pod tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.

18.11.2016