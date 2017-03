Zmiany w programie Rodzina 500 Plus? Minister odpowiada

reklama

Nie będzie zmiany kryterium dochodowego w programie 500 plus; wysokość świadczenia też nie ulegnie zmianie - podkreśliła minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska. Resort rozważa wprowadzenie wspólnego terminu składania wniosków o zasiłek rodzinny i wsparcie z programu 500 plus.

Rafalska była pytana we wtorek w radiu Wnet, czy będą wprowadzane modyfikacje w programie 500 plus. Szefowa resortu rodziny i pracy zaznaczyła, że obecnie odbywają się w całej Polsce spotkania robocze z realizatorami świadczeń rodzinnych i wychowawczych. "Mówimy o tym, co stanowi jakąś trudność techniczną dla realizatorów, czy ewentualnie jakie występują problemy" - wyjaśniła.

"Na razie mówimy wyraźnie, że po pierwsze nie będzie ani zmiany kryterium dochodowego (...). Wysokość świadczenia też nie ulegnie zmianie" - wskazała Rafalska.

Dodała, że resort zastanawia się m.in. nad "doprecyzowaniem" przepisów dotyczących utraty dochodu oraz nad wprowadzaniem wspólnego terminu składania wniosków o zasiłek rodzinny i wsparcie z programu 500 plus. Powiedziała, że ministerstwu zależy także na polepszeniu obsługi świadczeniobiorców.

Rafalska zwróciła uwagę, że efekt 500 plus jest zauważalny, ponieważ - jak wskazała - w listopadzie i grudniu 2016 r. liczba urodzin wzrosła o ok. 5-6 tys., a w skali całego roku - jak podkreśliła - było to ponad 16 tys. dzieci więcej.

"Takiego skoku dawno nie było, ale też podkreślam, że mamy dobrą sytuację na rynku pracy i to dla młodych ludzi, dla rodzin podejmujących decyzję nie pozostaje bez znaczenia" - mówiła Rafalska.

