Zmiany w polskiej armii! Prezydent podpisał ustawę

Przywrócenie roli najwyższego dowódcy szefowi Sztabu Generalnego oraz odrębność Wojsk Obrony Terytorialnej do czasu osiągnięcia pełnej gotowości - to podstawowe założenia zmian przyjętych w ustawie, którą podpisał właśnie Andrzej Duda.

"Została rozpoczęta od rzeczy, którą od samego początku osobiście uważałem za najważniejszą - od uporządkowania kwestii dowodzenia poprzez szczegółowe wskazanie, w jaki sposób rozłożona jest za to dowodzenie odpowiedzialność, bo ta niestety w wyniku błędów reformy z 2014 r. była rozproszona" - mówił Andrzej Duda.

"To było coś, co wymagało stanowczej i zdecydowanej zmiany. Cieszę się, że ta zmiana właśnie następuje" - podkreślił Andrzej Duda, wskazując jednocześnie, że to właśnie dzięki ministrowi obrony narodowej udało się przeprowadzić zmiany.