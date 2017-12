Zmiany w kodeksie wyborczym: Sejm przegłosował projekt PiS

Dzisiejszej nocy Sejm głosami posłów Prawa i Sprawiedliwości przegłosował zmiany w kodeksie wyborczym, które obowiązywać będą już od najbliższych wyborów.

234 posłów głosowało za zmianami, 199 przeciwko. Od głosu wstrzymało się dwóch posłów. Teraz projekt zmian trafi do Senatu. Co zawiera? Przede wszystkim wydłużenie kadencji w samorządach z 4 do 5 lat.

Poza tym – pozostawione zostaną jednomandatowe okręgi wyborcze w gminach do 20 tys. mieszkańców, zniesiono głosowanie korespondencyjne, zmieniono też definicję głosowania.

Co bardzo ważne – wprowadzona została dwukadencyjność na stanowiskach wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Członków Państwowej Komisji Wyborczej wybierać będzie Sejm.

