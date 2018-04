Zmartwychwstanie Jezusa nie jest tylko wydarzeniem z odległej przeszłości. Dzięki Duchowi Świętemu zostaliśmy dotknięci łaską zmartwychwstania również dzisiaj i to na wielu poziomach naszego życia. W tym cyklu będziemy poszukiwali właśnie takich doświadczeń.

Fragment do rozważania:

J 20, 24-27

Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym».

