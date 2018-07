Zmarła piosenkarka Kora. Modlitwa

Nie żyje piosenkarka i poetka Kora. Zmarła nad ranem, w swoim domu w Bliżowie na Roztoczu, w otoczeniu najbliższych osób, męża Kamila Sipowicza, dwóch synów i przyjaciół. Miała 67 lat. W 2014 roku ujawniła, że jest chora na raka. Olga Sipowicz z domu Ostrowska, primo voto Jackowska, była artystką polskiego rocka, wokalistką i autorką tekstów, wydawanych też jako zbiory wierszy, solistką zespołu "Maanam" w latach 1976-2008.

Lata 80. XX to ekspansja Maanamu, który został jednym z najważniejszych zespołów na polskiej scenie rockowej. Największe hity grupy to utwory tj. "Kocham cię, kochanie moje", "Cykady na Cykladach", "To tylko tango" czy "Zapatrzenie", "Boskie Buenos".