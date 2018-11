,,Zmarł'' szef rosyjskiego wywiadu GRU

Teraz Korobow zmarł już nie na serce, ale jakoby na raka. Tymczasem w marcu tego roku doszło do otrucia Siergieja Skripala, byłego agenta GRU. Wywołało to poważny kryzys dyplomatyczny w relacjach Rosji z Wielką Brytanią i innymi krajami. Skripala próbowali zamordować szpiedzy GRU. Niektóre media twierdzą, że problemy zdrowotne Korobowa... zaczeły się dopiero we wrześniu, kiedy zaczęto publikować szczegółowe informacje o kulisach sprawy Skripala.