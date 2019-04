Zmarł prof. Karol Modzelewski, działacz ,,Solidarności'' i wybitny historyk

W 1964 roku razem z Jackiem Kuroniem napisał "List otwarty do partii". Wcześniej został usunięty z PZPR. Po ogłoszeniu listu usunięto go z Uniwersytetu Warszawskiego. Trafił do więzienia, zwolniony warunkowo po dwóch latach wziął udział w wydarzeniach marca 1968. Ponownie trafił do więzienia, wyszedł dopiero w 1971 roku. W 1980 roku wstąpił do NSZZ "Solidarność", był we władzach struktur na Dolnym Śląsku, został też rzecznikiem "Solidarności". Aresztowano go 13 grudnia 1981 roku, wyszedł dopiero po dwóch latach.