Zmarł kardynał Jean-Louis Tauran, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego

W wieku 75 lat zmarł kard. Jean-Louis Tauran, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego. Był też jedną z kluczowych postaci pontyfikatu Jana Pawła II, przede wszystkim jako szef papieskiej dyplomacji.

Kard. Tauran był Francuzem, pochodził z Bordeaux. Do kapłaństwa przygotowywał się najpierw w swojej diecezji, a następnie w seminarium francuskim w Rzymie. Na uniwersytecie gregoriańskim uzyskał licencjat z filozofii i teologii. W 1973 r. rozpoczął studia w Akademii Kościelnej, która przygotowuje do służby w papieskiej dyplomacji. Pracował w nuncjaturach w Dominikanie i Libanie. W latach 1984-1988 był watykańskim przedstawicielem w OBWE. W 1988 r. został wiceszefem, a dwa lata później szefem papieskiej dyplomacji. Na biskupa wyświęcił go osobiście Jan Paweł II 6 stycznia 1991 r.

Święty Papież powierzał mu w tym czasie wiele delikatnych misji, dotyczących między innymi wojny na Bałkanach, ludobójstwa w Rwandzie czy wojny w Iraku. W 2003 r. został mianowany watykańskim Bibliotekarzem i Archiwistą oraz włączony do Kolegium Kardynalskiego. W 2007 r. Benedykt XVI powierzył mu funkcję przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego. W owej dobie była to bardzo delikatna misja. Trzeba było bowiem ostudzić emocje świata islamskiego po słynnym przemówieniu Benedykta XVI w Ratyzbonie, w którym Papież podjął między innymi temat racjonalności wiary i przemocy w religii.

Podczas konklawe, które w 2013 r. wybrało kard. Bergoglia na Papieża, kard. Tauran był prtotodiakonem. To on ogłaszał światu słynne Habemus Papam i imię nowego Następcy Piotra.

Jako pracownik, a następnie szef papieskiej dyplomacji kard. Jean-Louis Tauran był też ważnym świadkiem upadku komunizmu i roli, jaką w tym historycznym wydarzeniu odegrał św. Jan Paweł II. Tak mówił o tym w 2014 r. na antenie Radia Watykańskiego.

mod/Radio Watykańskie - vaticannews.va