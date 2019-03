Zmarł kard. Godfried Danneels. Słowa papieża Franciszka

Przez 19 lat był przewodniczącym episkopatu Belgii. Stołeczną archidiecezją kierował do roku 2010. Odegrał kluczową rolę w posoborowych przemianach belgijskiego katolicyzmu. „Kierował naszym Kościołem w czasach, kiedy w społeczeństwie i Kościele dokonywały się zasadnicze przemiany” – napisał kard. Jozef De Kesel, przypominając jego niesłabnący wpływ zarówno w Belgii, jak i w Kościele powszechnym.

Przebywający na wielkopostnych rekolekcjach Papież Franciszek przyjął wiadomość o śmierci kard. Danneelsa z wielkim poruszeniem. Ojciec Święty bardzo cenił jego zdanie. Dlatego na wyraźne życzenie Papieża już jako arcybiskup senior uczestniczył w dwóch sesjach synodu o rodzinie w 2014 i 2015 r. „Był to gorliwy pasterz, który służył z oddaniem Kościołowi nie tylko w swej diecezji, ale również na szczeblu krajowym, jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Belgii, oraz jako członek różnych rzymskich dykasterii” – czytamy w papieskim telegramie kondolencyjnym.

Franciszek przypomina też jego wrażliwość na wyzwania współczesnego Kościoła. „Bóg powołał go do siebie w tym ważnym czasie oczyszczenia i zmierzania ku zmartwychwstaniu Pana. Proszę Chrystusa, zwycięzcę zła i śmierci, aby przyjął go do swego pokoju i swej radości” – napisał Ojciec Święty.

Pogrzeb kard. Danneelsa odbędzie się w przyszłym tygodniu w piątek.

bb/Vaticannews.va - Krzysztof Bronk