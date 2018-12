Zmarł biskup Gerard Bernacki

,,Biskup Gerard urodził się 3 listopada 1942 r. w Książenicach jako syn Romana i Łucji zd. Szewczyk. Po maturze wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia prezbiteratu przyjął 4 czerwca 1967 r. w Katowicach z rąk biskupa Herberta Bednorza. Po święceniach był wikariuszem parafialnym w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Orzeszu, następnie został posłany do posługi kapelana szpitalnego w Bielsku-Białej oraz rekolekcjonisty diecezjalnego w Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach. Podjął dalsze studia specjalistyczne w Prymasowskim Studium Teologii Życia Wewnętrznego oraz Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W latach 1976-1983 kształcił się w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim oraz w Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie. Tam zdobył najpierw tytuł doktora teologii życia wewnętrznego, a następnie doktora teologii moralnej. Po powrocie do diecezji pełnił posługę duszpasterską najpierw w parafii Matki Bożej Bolesnej w Rybniku oraz jako kapelan szpitalny w Katowicach, będąc jedocześnie wykładowcą teologii życia wewnętrznego i teologii moralnej w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. W roku 1985 został sekretarzem i kapelanem ówczesnego biskupa katowickiego Damiana Zimonia.