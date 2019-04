'Złote rady'. Timmermans o Kaczyńskim i 'przyjaciołach Putina'

spederalizowana europa 11.4.19 21:09

Celem wielkiego socjalistycznego przywódcy niemieckiego Adolfa Hitlera / nr legitymacji partii

socjalistycznej 001/ bylo budowanie socjalizmu w calej Europie oczywiscie pod przywództwem

niemieckim. Wspólpraca z innym wielkim przywódca socjalistycznym Josefem Wisarionowiczem

Dzugaszwili na poczatku ukladala sie znakomicie. Dolfi czerpal wzorce jak budowac lagry zwane

u nich KL konzentrazionslager i zapewnil sobie dostawy ropy naftowej. Pakt Ribbentrop Molotow

umozliwil wprowadzenie niemieckiego socjalizmu w Polsce do linii Curzona , a socjalismu

internacjonalnego / to taka fajna nazwa zydokomuny na wschodnich kresach Rzeczpospolitej.

I wszystko byloby fajnie gdyby nie wprowadzenie w zycie planu Barbarossa. Józef doznal

takiego szoku po po ataku bratniego socjalistycznego narodu niemieckiego na cccp , ze

potrzebowal tydzien na otrzezwienie. A po tygodniu oglosil rzecz genialna: to nie bratni

socjalistyczny kraj napadl zdradziecko , to napadli FASZYSCI !!!!! wrogowie komunizmu!!!!!

Mobilizujac ludzi do walki z Niemcami nie przeszkadzalo temu socjalistycznemu zbrodniarzowi

Stalinowi odwolywac sie do uczuc patriotycznych a nawet zwrócil sie do cerkwii prawoslawnej,

która jeszcze nie zdazyl calkowicie wymordowac.