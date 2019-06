,,Złote myśli'' Cichockiego przed komisją ds. VAT. ,,Przestępczość istniała i istnieje''

Świadek odpowiedział na pytanie komisji m. in. o to, kiedy dotarły do niego sygnały o działaniu i nasilaniu się w Polsce zorganizowanej przestępczości podatkowej. Zdaniem Jacka Cichockiego był to końcowy okres sprawowania przez niego urzędu ministra spraw wewnętrznych, czyli jesień 2012 roku. - Dotyczyły poszczególnych branż i obszarów, nie wykluczam, że to była branża metalowa - dodał świadek.