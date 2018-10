,,Złote mleko'' - odnowi wątrobę, zwalczy bezsenność

Jak przygotować złote mleko?

Składniki:

2 szklanki mleka kokosowego

1 łyżka oleju kokosowego

kawałek imbiru (około 2 cm)

1 łyżeczka miodu

1/2 łyżeczki kurkumy

szczypta czarnego pieprzu

Wszystkie składniki umieścić w garnku

Na wolnym ogniu grzejemy wszystkie składniki

Tak przygotowany wywar wystarczy już tylko wypić.

Wspaniałe właściwości kurkumy, oleju kokosowego oraz mleka kokosowego sprawiają, że nasza mikstura może działać oczyszczająco. Nie można zapomnieć, że jest to również doskonały środek przeciwzapalny oraz może poprawić nasze samopoczucie. Doskonałe właściwości złotego mleka sprawiają, że jest ono wykorzystywane w problemach zdrowotnych. Złote mleko posiada wiele właściwości, do szczególnej uwagi zasługuje jego zastosowanie w: regulowanie problemów z cukrem we krwi

wspomaga pracę wątroby

wzmacnia układ odpornościowy

wspiera proces leczenia bezsenności

zmniejsza ilość bólu mięśni i stawów

wykorzystywane w leczeniu artretyzmu

poprawia pracę układu oddechowego

Kurkuma od starożytności jest wykorzystywana w leczeniu, głównie chorób związanych z wątrobą oraz chorób układu oddechowego. Kurkuma jest doskonałym środkiem przeciwzapalnym oraz przeciwbakteryjnym. Kurkuma jako jeden z nielicznych produktów wykazuje właściwości regulujące poziom cukru we krwi, oczyszczające wątrobę z toksyn oraz wiele więcej. O wspaniałych właściwościach kurkumy możesz dowiedzieć się z tego artykułu.

Olej kokosowy posiada bardzo dużo właściwości leczniczych. Skutecznie wspiera proces spalania tłuszczu z brzucha, odchudzania. Dodatkowo wspiera układ odpornościowy, wspiera zdrowie serca, usprawnia procesy trawienne oraz jest rewelacyjnym środkiem do pielęgnacji skóry.

Mleko kokosowe jest skarbnicą wielu wartościowych witamin i minerałów, wśród nich zaliczamy: magnez, witaminę B, kwasy tłuszczowe oraz elektrolity. Mleko również wspiera proces odchudzania, reguluje poziom cukru we krwi oraz usprawnia pracę stawów.

Czarny pierz odpowiedzialny jest za zmniejszenie objawów przeziębienia, zmniejsza objawy anemii oraz zwalcza wolne rodniki. Bardzo ważne jest to, że to on pomoże wchłonąć kurkumę, która jest bardzo ciężko wchłanialna.

Imbir posiada bardzo wiele właściwości leczniczych. Odpowiedzialny jest głównie za zwalczanie przeziębienia, pomaga w trawieniu oraz zwalcza nudności. Generalnie może pomóc nam w większości bólów oraz pomoże uregulować poziom cukru we krwi.

Miód jest kolejny składnikiem o rewelacyjnych właściwościach. Często wykorzystywany w leczeniu alergii, przeziębienia oraz łagodzenia bólu. Wszystko za sprawą właściwości antybakteryjnych oraz przeciwzapalnych.