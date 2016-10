Złote mleko czyli odkurzacz twojej wątroby

reklama

Kurkuma to przyprawa z tej samej rodziny co imbir, ma zbliżone właściwości a nawet jej kłącze przypomina imbir. Można ją najczęściej kupić w formie sproszkowanej a mi udało się zdobyć świeże kłącze na ostatnim Bio Bazarze (można ją kupić również w sklepach internetowych). Kurkuma jest rozgrzewająca i lekko pikantna w smaku, ma delikatny korzenny zapach. Jej główny składnik aktywny to kurkumina, której zawdzięcza niesamowicie intensywny pomarańczowo-żólty kolor i lecznicze właściwości.

Kurkuma kojarzy mi się najbardziej z kuchnią indyjską i daniami curry. To idealny dodatek do dań wysokobiałkowych, ponieważ stymuluje trawienie białek. Ale kurkuma to nie tylko składnik mojej ulubionej pasty curry, idealny dodatek do potraw z fasoli i soczewicy, czy barwnik do makaronu i ciasta drożdżowego (nadaje piękny żółty kolor). To również składnik wykorzystywany w produkcji kosmetyków ale przede wszystkim od tysięcy lat stosowane w medycynie naturalnej lekarstwo.

Kurkuma wykorzystywana jest w medycynie chińskiej i ajurwedyjskiej. Głównym składnikiem kurkumy jak już wspomniałam jest kurkumina, jeden z najmocniejszych przeciwutleniaczy o bardzo silnym działaniu przeciwzapalnym, przeciwwirusowym, przeciw-bakteryjnym, oczyszczającym i antynowotworowym.

Kurkuma posiada właściwości przeciwnowotworowe. Dr. Bharat Aggarwal, pionier w dziedzinie badań nad kurkuminą, z Centrum Badań nad Rakiem im. Andersona w Houston udowodnił, że kurkumina działa przeciwko rakowi we wnętrzu komórki (wykazał oddziaływanie kurkuminy na wszczepionego myszom raka piersi. Zastosowana u myszy kurkumina w dawkach spożywczych znacznie ograniczyła przerzuty mimo, iż komórki te nie reagowały na chemioterapię). Badania opublikowane w 2011 roku przez naukowców z Uniwersytetu w Teksasie (Centrum Nowotworów MD Anderson) potwierdziły działanie antynowotworowe kurkuminy, która mówiąc w wielkim skrócie wyszukuje w organizmie złośliwe komórki rakowe i niszczy je. W przeciwieństwie do syntetycznych leków kurkuma jest w 100% naturalna i nie wywołuje szkodliwych efektów ubocznych. Badań i publikacji naukowych na temat właściwości kurkumy jest mnóstwo, to jedna z najbardziej zbadanych przypraw.

Kurkuma słynie z silnego działania przeciwzapalnego. Wg przeprowadzonych badań kurkumina hamuje proces zapalny w podobnym stopniu jak tak silne leki jak np. hydrokortyzon czy nurofen. To ważna informacja dla osób cierpiących na reumatoidalna zapalenie stawów, w przypadku których kurkumina która pomaga łagodzić ból. Walka z przewlekłymi stanami zapalnymi to również walka z chorobami nowotworowymi, ponieważ jak dowiodły badania (opublikowane w 2011 roku w magazynie Proceedings of the National Academy of Sciences) nawet 25% wszystkich nowotworów wywołanych jest właśnie przez chroniczny stan zapalny. W celach leczniczych warto zastanowić się nad kurkuminą w postaci suplementu, to gwarancja zdecydowanie bardziej skoncentrowanej dawki. Osobiście wypróbowałam i polecam naturalny suplement CuraMed – wysokiej jakości oraz co bardzo ważne dobrze przyswajalna postać kurkuminy (1 kapsułka CuraMed 750mg dostarcza 500 razy więcej kurkuminy w porównaniu do takiej samej ilości kurkuminy pozyskanej z czystej kurkumy).

Ta informacja ucieszy z pewnością nie tylko panie:) Kurkuma ma działanie odchudzające – wspomaga metabolizm, przyspiesza trawienie i zapobiega odkładaniu się tkanki tłuszczowej. Dodając kurkumę do jadłospisu korzystamy z jej właściwości odchudzających.

Ponadto kurkumina działa oczyszczająco na krew, wspomaga pracę trzustki i wątroby. Obniża poziom cholesterolu i pobudza również wydzielanie żółci. Stosowana jest w celu zmniejszania kamieni żółciowych jak też redukowania guzów macicznych i zmniejszania bólów menstruacyjnych, z którymi boryka się nie jedna kobieta.

Jako ciekawostkę dodam, iż kurkuma przyspiesza też gojenie ran (Hindusi posypują nią nawet rany by przyspieszyć proces gojenia).

Ważne! Kurkuma używana razem z czarnym pieprzem zwiększa przyswajanie kurkuminy do nawet 2000 %. Warto o tym pamiętać, ponieważ kurkumina jest dosyć słabo przyswajalna.

Z całą pewnością kurkuma nie jest lekarstwem na wszystkie dolegliwości. Zdrowa dieta oraz aktywność fizyczna powinny być dla nas priorytetem w utrzymaniu doskonałego zdrowia. Jednak na pewno używanie kurkumy w naszej codziennej diecie pomoże w utrzymaniu zdrowia.

Złote mleko jest mieszanką rewelacyjnie skutecznych ziół oraz mleka kokosowego i oleju kokosowego w jedną całość. Jeżeli rozgrzejemy złote mleko, może okazać się, że jest niezwykle smaczne i bardzo zdrowe dla naszego organizmu. Ze względu na skuteczne działanie proponujemy spożywać je bezpośrednio przed snem lub zaraz po wstaniu.

złote mlekoZłote mleko pochodzi od nazwy Haldi ka doodh, w wolnym tłumaczeniu oznacza to mleko kurkuma. Przepis ten jest powszechnie wykorzystywany w Indiach, gdzie ludzie każdego dnia wykorzystuje wiele ziół w ludowych przepisach.

Dlaczego złote mleko jest tak dobre i w czym może nam pomóc?

Wspaniałe właściwości kurkumy, oleju kokosowego oraz mleka kokosowego sprawiają, że nasza mikstura może działać oczyszczająco. Nie można zapomnieć, że jest to również doskonały środek przeciwzapalny oraz może poprawić nasze samopoczucie. Doskonałe właściwości złotego mleka sprawiają, że jest ono wykorzystywane w problemach zdrowotnych. Złote mleko posiada wiele właściwości, do szczególnej uwagi zasługuje jego zastosowanie w:

regulowanie problemów z cukrem we krwi

wspomaga pracę wątroby

wzmacnia układ odpornościowy

wspiera proces leczenia bezsenności

zmniejsza ilość bólu mięśni i stawów

wykorzystywane w leczeniu artretyzmu

poprawia pracę układu oddechowego

Jak przygotować złote mleko?

Składniki:

2 szklanki mleka kokosowego

1 łyżka oleju kokosowego

kawałek imbiru (około 2 cm)

1 łyżeczka miodu

1/2 łyżeczki kurkumy

szczypta czarnego pieprzu

Przygotowanie:

Wszystkie składniki umieścić w garnku

Na wolnym ogniu grzejemy wszystkie składniki

Tak przygotowany wywar wystarczy już tylko wypić.

Dlaczego złoty miód jest taki zdrowy?

Kurkuma od starożytności jest wykorzystywana w leczeniu, głównie chorób związanych z wątrobą oraz chorób układu oddechowego. Kurkuma jest doskonałym środkiem przeciwzapalnym oraz przeciwbakteryjnym. Kurkuma jako jeden z nielicznych produktów wykazuje właściwości regulujące poziom cukru we krwi, oczyszczające wątrobę z toksyn oraz wiele więcej. O wspaniałych właściwościach kurkumy możesz dowiedzieć się z tego artykułu.

Olej kokosowy posiada bardzo dużo właściwości leczniczych. Skutecznie wspiera proces spalania tłuszczu z brzucha, odchudzania. Dodatkowo wspiera układ odpornościowy, wspiera zdrowie serca, usprawnia procesy trawienne oraz jest rewelacyjnym środkiem do pielęgnacji skóry.

Mleko kokosowe jest skarbnicą wielu wartościowych witamin i minerałów, wśród nich zaliczamy: magnez, witaminę B, kwasy tłuszczowe oraz elektrolity. Mleko również wspiera proces odchudzania, reguluje poziom cukru we krwi oraz usprawnia pracę stawów.

Czarny pierz odpowiedzialny jest za zmniejszenie objawów przeziębienia, zmniejsza objawy anemii oraz zwalcza wolne rodniki. Bardzo ważne jest to, że to on pomoże wchłonąć kurkumę, która jest bardzo ciężko wchłanialna.

Imbir posiada bardzo wiele właściwości leczniczych. Odpowiedzialny jest głównie za zwalczanie przeziębienia, pomaga w trawieniu oraz zwalcza nudności. Generalnie może pomóc nam w większości bólów oraz pomoże uregulować poziom cukru we krwi.

Miód jest kolejny składnikiem o rewelacyjnych właściwościach. Często wykorzystywany w leczeniu alergii, przeziębienia oraz łagodzenia bólu. Wszystko za sprawą właściwości antybakteryjnych oraz przeciwzapalnych.



Za: ZDROWYPORTAL.ORG

2.10.2016, 12:00