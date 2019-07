,,Złodzieje, do roboty!'' Polska wita polityków Platformy

Wystarczy wypuścić polityków Platformy Obywatelskiej, by spotkali się ze zwykłymi Polakami, a już zaliczają wpadkę po wpadce. Pisaliśmy już o Bartoszu Arłukowiczu, który wykazał się niewątpliwą pogardą, a także o Bogdanie Klichu, z którym nie chciała rozmawiać kobieta na bazarze. Tym razem to mieszkańcy Podlasia okazali się być poirytowani nagabywaniem polityków PO.

– Najpierw podajcie swój program, powiedzcie co zrobicie dla ludzi, a dopiero wyjdźcie z apelem, żeby na was głosować – powiedział mężczyzna do Bartosza Arłukowicza.