'Źle się dzieje!' Środa wściekła na... Olejnik i TVN

W ocenie Środy, TVN "płynie w kierunku Polsatu a Polsat już się wita z gąską to znaczy z kaczką. Źle się dzieje!" To komentarz do rozmowy Moniki Olejnik z Leszkiem Jażdżewskim. Gość programu "Kropka nad i" rozmawiał z dziennikarką TVN24 m.in. o swoim wystąpieniu przed wykładem Donalda Tuska 3 maja na Uniwersytecie Warszawskim.