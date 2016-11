Złe prognozy. Do 2050 r. ubędzie 4,5 mln Polaków

reklama

W perspektywie do 2050 roku ogólna liczna ludności Polski zmniejszy się o ponad cztery i pół miliona; przybędzie za to osób w wieku co najmniej 60 lat - powiedziała w poniedziałek w Senacie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Rafalska spotkała się w Senacie z seniorami z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora. Wzięła udział w konferencji pt. "Aktywne, Zdrowe Starzenie".

Szefowa MRPiPS powołała się na badanie GUS ws. zmian demograficznych w Polsce do 2050 r. "W przyjętej perspektywie wystąpi znaczne zmniejszenie liczby dzieci i osób dorosłych. Natomiast zwiększy się liczba i udział osób w wieku co najmniej 60 lat" - powiedziała.

"Z opracowanej w 2014 roku prognozy ludności wynika, że w perspektywie do 2050 roku ogólna liczna ludności Polski zmniejszy się o ponad cztery i pół miliona . Natomiast będzie wzrastać zarówno liczba jak i odsetek osób w wieku 60 lat i więcej" - zaznaczyła minister pracy i polityki społecznej.

15.11.2016, 8:00