Zjadłbym żeberka pieczone w miodzie

reklama

reklama

Któż z nas nie lubi zjeść pysznego, wykwintnego, mięsnego dania! Tym bardziej w długi świąteczny weekend. Jeszcze lepiej, gdy przepis na takie danie jest prosty i szybki. I taki właśnie jest przepis na przepyszne żeberka w miodzie!

Żeberka to bez wątpienia jeden z najbardziej smakowitych rodzajów mięsa. Być może jako danie dość tłuste nie uchodzą za najzdrowsze, ale w proponowanej wersji - pieczonej i w miodzie, stanowią doskonały, pyszny posiłek. Mogą też służyć jako wyśmienita przekąska.

Żeberka w miodzie są chrupiące i bardzo wyraziste w smaku, a ich przygotowanie wcale nie jest takie trudne.

Oto składniki, których potrzebujemy:

a) 1 kilogram żeberek

b) kilka ząbków czosnku

c) dwie łyżki miodu

d) przyprawy - słodka papryka, sól oraz pieprz

e) dwie łyżki musztardy (najlepiej krymskiej)

Sposób przygotowania:

Żeberka musimy pokroić w mniejsze kawałki. W żaroodpornym naczyniu, które wcześniej nacieramy solą, pieprzem i słodką papryką oraz czosnkiem umieszczamy nasze żeberka i odstawiamy na dwie godziny, aby nabrały odpowiedniego aromatu.

Przed pieczeniem dolewamy do naczynia 4 łyżki wody. Dzięki temu żeberka aż tak się nie wysuszą. Piekarnik rozgrzewamy do temperatury 200 stopni i pieczemy w zamkniętym naczyniu przez godzinę do półtorej godziny (aż mięso stanie się miękkie).

Następnie wyjmujemy żeberka z piekarnika i polewamy miodem zmieszanym z musztardą.

Potem pieczemy żeberka jeszcze przez dodatkowy kwadrans.

I gotowe! Prawda, że proste? A jakie pyszne!

emde/wszelkieprzepisy.pl

12.11.2016, 14:00