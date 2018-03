Ziobro zapowiada śledztwo w sprawie Tomasza Komendy

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro na dzisiejszej konferencji prasowej poświęconej sprawie Tomasza Komendy zapowiedział wszczęcie śledztwa.

Jak podkreślił minister, w sprawie mężczyzny, który niewinnie odsiedział w więzieniu osiemnaście lat, doszło do szeregu poważnych błędów, a także- braku staranności i profesjonalizmu ze strony organów ścigania i prokuratury, które prowadziły postępowanie.

Ziobro polecił wszcząć śledztwo, którego celem będzie ustalenie, kto dopuścił się tak poważnych zaniechań.

"W tej sprawie, o czym wiemy na pewno, doszło do poważnych błędów i doszło do braku wystarczającej staranności, mówiąc bardzo oględnie, i braku profesjonalizmu ze strony prowadzących to postępowanie organów ścigania i prokuratury"- podkreślił szef resortu sprawiedliwości.

"Dalsze tego skutki były takie, że kolejne instancje sądowe wydawały wyroki skazujące niewinnego człowieka. Włącznie z Sądem Najwyższym, który nie widział podstaw, aby tego rodzaju orzeczenie zakwestionować, który uznał, że dowody w tej sprawie są wystarczające"-dodał Zbigniew Ziobro.

Minister zastrzegł jednocześnie, iż nie jest tak, że w prokuraturze pracowali wówczas wyłącznie źli i nieudolni ludzie. Jak zaakcentował, dzięki determinacji i pracy takich prokuratorów jak Biernat i Sobieski Tomasz Komenda wyszedł na wolność.

Prokurator generalny poinformował, że wydał polecenie wszczęcia śledztwa mającego na celu ustalenie osób odpowiedzialnych za zaniechania "związane z tym, że po diagnozie z 2010 r. sprawie Tomasza Komendy nie nadano właściwego biegu wobec wątpliwości co do winy skazanego".

yenn/PAP, Fronda.pl