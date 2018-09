Ziobro: Tuleya zrobił prezent bandytom

"Nie można godzić się na to, żeby wymiar sprawiedliwości był traktowany instrumentalnie przez ludzi zacietrzewionych politycznie, którzy zmierzają do tego, aby swoje własne interesy i obsesje polityczne rozgrywać kosztem bezpieczeństwa Polaków, praworządności"- stwierdził minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro na antenie TVP Info.

W ten sposób polityk odniósł się do zachowań sędziego Igora Tuleyi. Przypomnijmy, że ten przedstawiciel wymiaru sprawiedliwości zawiesił proces członków gangu mokotowskiego, aby zwrócić się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym niezawisłości sędziowskiej. "Bandyci zacierają ręce"- skomentował Ziobro.

"Sędzia Igor Tuleya dostał zadanie rozsądzenia i wydania wyroku w sprawie bardzo groźnych gangsterów, którzy zajmowali się porwaniami ludzi, dręczeniem, biciem ludzi i powinien w tej sprawie szybko wydać wyrok w interesie wymiaru sprawiedliwości, bezpieczeństwa Polaków"- tłumaczył minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Zamiast tego Tuleya wybrał walkę polityczną z obecnym rządem i reformą sądownictwa. Zawiesił proces groźnych przestępców, żeby wystąpić do TSUE, mimo iż jego pytanie nie ma żadnego związku z tą sprawą.

"To jest prezent dla bandytów – taka postawa sędziego. To pokazuje, jak nasze reformy i ta izba dyscyplinarna jest potrzebna. Nie można godzić się na to, żeby wymiar sprawiedliwości był traktowany instrumentalnie przez ludzi zacietrzewionych politycznie, którzy zmierzają do tego, aby swoje własne interesy i obsesje polityczne rozgrywać kosztem sprawiedliwości, bezpieczeństwa Polaków, praworządności. To jest postawa skrajnej nieodpowiedzialności"-podkreślił gość TVP Info.

