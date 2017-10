Ziobro: Trzymam kciuki za mądrość prezydenta

„Nie chcę w tej chwili wchodzić w detale i szczegóły, ponieważ trwają rozmowy i nie chciałbym zaszkodzić. Życzę i trzymam też kciuki za pana prezydenta, za jego mądrość i jego ludzi, odpowiedzialność ludzi, którzy są wokół niego, że ta mądrość wygra, zwycięży i liczę na kompromis, który spowoduje, że wszyscy będziemy mogli mówić o zwycięstwie w walce o poprawę stanu sprawiedliwości w Polsce. Oby tak to się skończyło” - mówił dziś na antenie TVP Info minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Ministra pytano także o wywiad, jakiego „Gazecie Polskiej” udzielił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Odpowiadał:

„To oczywiście perspektywa bardzo doświadczonego człowieka już polskiej polityki, który jest liderem całego obozu zmiany i może z perspektywy swojego doświadczenia w polityce i wieku – jest między nami różnica wieku – patrzyć na to trochę z boku i dystansem.”

Powiedział również:

„Jeśli pyta pani o moją percepcję… Bardzo jestem z tego powodu rad [że Jarosław Kaczyński dobrze ocenia pracę resortu] i wdzięczny, że prezes zauważa ciężką pracę Ministerstwa Sprawiedliwości”.

Ziobro przyznał, że istnieje pewien spór w związku z wizją zmian w sądownictwie. Dodał, że początkiem jest diagnoza, która dowodzi, że jest w nim bardzo wiele patologii. Jak zaznaczył minister:

„Najważniejsze jest dobro wymiaru sprawiedliwości, a nie ambicje takiego lub innego polityka, jakiejkolwiek funkcji by nie pełnił. Najważniejsza jest pewna mądrość i też przewidywalność tego, co chcemy zrobić.”.

Podkreślił także:

„My nie możemy wziąć odpowiedzialności za zmiany dla zmian, żeby one były jak jakaś błyskotka i fajnie wyglądały, fajnie się o nich mówiło, bo w pewnym momencie ocenią nas za efekty. Musimy być pewni, że jeżeli będziemy coś popierać, to będziemy to robić tylko wtedy, gdy te zmiany przyniosą wymierne efekty”.

Ziobro zaznaczył, że gigantyczne znaczenie dla całej reformy ma Izba Dyscyplinarna i aby spełniała swoją funkcję, muszą do niej trafić ludzie o najwyższych standardach oraz uczciwości osobistej.

dam/300polityka.pl,Fronda.pl