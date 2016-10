Ziobro: strach zagląda w oczy winnym, czas działać

reklama

fot. Zbigniew Ziobro, youtube.com reklama

Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny skomentował wczoraj w TVP Info krytykę opozycji, jaką wywołało powołanie komsji ds. zbadania nielegalnego przejmowania nieruchomości w aferze reprywatyzacyjnej.

''Strach zagląda w oczy ludziom, którzy milczeli w tej sprawie (..). Przyzwyczailiśmy się, że Polska jest państwem "teoretycznym", a my obiecaliśmy, że będzie realnie działającym''

- stwierdził minister w programie "Dziś wieczorem".

Dodał też, że wstrząsająca śmierć Jolanty Brzeskiej nie wzruszyła sumień tych, którzy zajmowali się tą sprawą i w efekcie wyjaśnianie faktycznych okoliczności ,,zamieciono pod dywan''.

''Ta zbrodnia nie wywołała żadnego wstrząsu, a tymczasem sama sprawa została zamieciona pod dywan. Będzie śledztwo przeciwko prokuratorom i policjantom, który prowadzili ja w skandaliczny sposób. Musi być odpowiedzialność ludzi władzy i wymiaru sprawiedliwości''

– kontynuował minister Ziobro.

Zgodnie z informacjami, jakie przekazał minister w programie telewizyjnycm oraz na konferencji nt. powołania komisji, w jej uprawnieniach będzie wzywanie do złożenia wyjaśnień każdego, kto miał związek z decyzjami reprywatyzacyjnymi, bez względu na to, czy będzie to polityk czy też którakolwiek ze stron sporu, a komisja będzie działała w ramach trybu administracyjnego i nie będzie kwestionowała wyroków sądów.

ab/telewizjarepublika.pl/tvpINFO/Fronda.pl

19.10.2016, 9:07