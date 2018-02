Ziobro spotkał się z Żołnierzami Wyklętymi. ''Jesteśmy Państwa dłużnikami''

Minister Sprawiedliwości spotkał się z Żołnierzami Wyklętymi

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro spotkał się dziś (27 lutego) w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL z uczestnikami antykomunistycznego zrywu niepodległościowego lat powojennych, zrzeszonymi w związku „Jaworzniacy”. Przekazał weteranom lokal w siedzibie muzeum, gdzie będą mogli się spotykać i prowadzić działalność swej organizacji.

- Jesteśmy Państwa dłużnikami. To Wy, kiedy trzeba było płacić za to najwyższą cenę, trwaliście w wierności hasłu „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Nieśliście to przesłanie, za cenę krwi i cierpienia, również po przejściu z jednej niewoli w drugą. Władze komunistyczne miały dla Was cele śmierci, tortury i więzienia. Dziś naszym obowiązkiem jest uhonorować Waszą służbę Polsce, Wasze bohaterstwo, a także czynić wszystko, co możliwe, aby ta historia została zapamiętana – powiedział minister.

Pomnik pamięci

Dyrektor Muzeum, Jacek Pawłowicz, przypomniał, że przed dwoma laty Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podpisał zarządzenie powołujące Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. - To była historyczna decyzja. Okazało się, że niemożliwe jest możliwe – mówił.

W imieniu Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 „Jaworzniacy” za przekazanie lokalu dziękował Jerzy Pruszyński, prezes organizacji. - Gdyby nie ta pomoc, po 28 latach działalności musielibyśmy wygasić Związek z uwagi na brak środków na siedzibę – wyjaśniał.

W spotkaniu wziął również udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Woś. - To dla nas bardzo ważna rzecz, że w tym miejscu, które ma być pomnikiem pamięci Żołnierzy Wyklętych, będzie Państwa siedziba – podkreślił.

Weterani zostali zaproszeni do udziału w uroczystościach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Patriotyczna uroczystość

W najbliższy czwartek (1 marca) Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro oraz Dyrekcja Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL zapraszają mieszkańców Warszawy oraz przybyłych do stolicy gości do wspólnego udziału w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych na terenie byłego Aresztu Śledczego w Warszawie Mokotowie (ul. Rakowiecka 37). Gośćmi honorowymi wydarzenia będą ostatni żyjący Bohaterowie Antykomunistycznego Podziemia. W uroczystości wezmą udział Prezydent Rzeczypospolitej i przedstawiciele najwyższych władz państwowych.

Wstęp na miejsce obchodów (na dziedzińcu powstającego w dawnym areszcie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL) będzie możliwy w czwartek od godz. 14.30. Uroczystość, która rozpocznie się o godz. 16.00, będzie można też oglądać na ulicznym telebimie od strony ul. Rakowieckiej, nieopodal pamiątkowej tablicy na murze dawnego więzienia.

Z uwagi na niską temperaturę, na miejscu uroczystości zapewnione będą punkty grzewcze i gorąca herbata.

Przejmujące miejsce pamięci

Tego samego dnia o godz. 10.40 Prezydent RP Andrzej Duda oraz przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości złożą wieńce pod tablicą pamiątkową umieszczoną na budynku Ministerstwa Sprawiedliwości (od ul. Koszykowej). Tablica poświęcona jest osobom więzionym, torturowanym i zamęczonym przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, które miało tu w okresie stalinizmu swoją siedzibę, a w piwnicach znajdował się areszt. W odrestaurowanych pomieszczeniach powstało przejmujące miejsce pamięci o przetrzymywanych tu w latach 1945-1954 działaczach niepodległościowych. Uroczyste otwarcie nastąpi również w najbliższy czwartek, z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego Jana Ołdakowskiego, weteranów oraz kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości.

Chwała bohaterom

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który został ustanowiony przez Sejm RP w 2011 roku z inicjatywy śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Data 1 marca nawiązuje do tragicznych wydarzeń z 1951 roku, kiedy to wykonano wyroki śmierci na kierownictwie IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. 1 marca 1951 roku w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie zamordowano Łukasza Cieplińskiego, Adama Lazarowicza, Mieczysława Kawalca, Józefa Rzepkę, Franciszka Błażeja, Józefa Batorego i Karola Chmiela.

W 67. rocznicę tych wydarzeń po raz kolejny czcimy pamięć bohaterów. Zapraszamy serdecznie do udziału w patriotycznej uroczystości!

Udostępniamy film zapowiadający tegoroczne obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”:

