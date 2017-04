Ziobro: Sędziowie strajkują, ale my nie cofniemy się ani o krok!

reklama

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że dzisiejsza przerwa w pracy sędziów to „zakamuflowany protest, strajk, do którego sędziowie prawa nie mają”.

Ziobro był gościem TVP Info. W program „Gość Wiadomości” dodał, że najgorsze w tym jest to, iż sędziowie nie wykazali się zrozumieniem dla Polaków, którzy do sądu niejednokrotnie muszą dojechać z odległych miejsc. O działaniach reformatorskich PiS w sprawie sądownictwa prokurator generalny powiedział, że nie cofną się ani o krok. Przerwa w orzekaniu to dla ministra „walka o władzę tych, którzy rządzą w KRS, którzy decydują, jak wygląda sądownictwo”.

Minister sprawiedliwości skomentował również zapowiedzi Donalda Tuska, który zapowiadał skorzystanie z immunitetu, jeśli dojdzie do przekonania, że władza w Polsce chce mu utrudnić sprawowanie funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej. Według Ziobry Tusk nie może zasłaniać się immunitetem, ponieważ nie obowiązuje on, gdy chodzi o działania podejmowane przed wyborem na przewodniczącego RE.

Ziobro skomentował także słowa Tuska o charakterze przesłuchania. Powiedział „Więc Donald Tusk, chwaląc się, że o herbacie, kawie i wodzie wytrzymał, to był w dużo bardziej komfortowych warunkach, widać, przesłuchiwany ode mnie”.

