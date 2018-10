Ziobro pyta TK, czyli opozycja totalna się nie popisała

Prokurator generalny Zbigniew Ziobro zwrócił się do Trybunału Konstytucyjngo z zapytaniem o zgodność artykułu 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z polską konstytucją. Chodzi tu o sprawę dopuszczania bądź nie występowania przez sąd z Polski z pytaniem prejudycalnym o wykładnię Traktatów lub o ważność i wykładnie aktów przyjętych przez unijne organy.

Szkoda, że opozycja ta nie zauważa, iż z takim samym pytaniem w roku 2009 do własnego Trybunału Konstytucyjnego wystąpiły Niemcy.

Morawiecki powiedział mediom, że to czysty absurd. Sprawa była wcześniej ustalona i planowana. ,,Niemiecki TK się wypowiadał i nikomu to nie przeszkadzało. Jest to jak najbardziej naturalna kolej rzeczy, że w pewnych wątpliwych sytuacjach stanu legislacyjnego i interakcji pomiędzy różnymi częściami władzy krajowej, w tym przypadku sądowniczej, jaką stanowią sądy powszechne, a organami UE, trzeba wyjaśnić, wyklarować pewne szczególne przypadki'' - powiedział premier Morawiecki.