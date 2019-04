Ziobro ostro o decyzji KE: Czy sędzia-złodziej jest nieskazitelny?

Stachu 3.4.19 18:20

"- To kupowanie głosów wyborców, kartą płacić można także za alkohol - tak wydawanie płatniczych kart gastronomicznych pracownikom państwowej spółki Polskie LNG komentuje poseł PO Stanisław Gawłowski, który upublicznił sprawę. Spółka odpowiada, że karty zostały wydane po to, by załoga mogła zjeść ciepły posiłek. – To program Flaszka Plus – uważa Gawłowski, który dowiedział się o tych bonusach od pracowników Polskiego LNG. - Wiem, że pracownicy gazoportu płacą też tą kartą w restauracjach za alkohol. To możliwe, bo przecież płatność jest za usługę gastronomiczną. To kupowanie głosów wyborców."