Ziobro obejmie osobistym nadzorem zawiadomienie do prokuratury w sprawie Nergala? Jest wniosek

„Dziś składam wniosek do Prokuratora Generalnego, Ministra Sprawiedliwości o objęcie nadzorem zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, które złożyłem w związku z upublicznionym nagraniem "Nergala" Adama Darskiego” - poinformował dziś na swoim twitterze poseł Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński.

Poseł już wcześniej złożył zawiadomienie do prokuratury w związku ze skandalicznym filmem Darskiego, na którym ten wymachuje sztucznym penisem z przytwierdzoną do niego figurą Chrystusa.

Tarczyński dodał też, że jeszcze dziś o sprawie będzie osobiście rozmawiał z ministrem Zbigniewem Ziobro.

Poza nim zawiadomienie do prokuratury złożyły jeszcze co najmniej dwie osoby – posłanka PiS Anna Sobecka oraz jeden z internautów, który na twitterze zapewnił, że po wybryku Nergala jest w stanie walczyć do ostatka o to, aby muzyk stanął przed sądem.

W swoim zawiadomieniu do prokuratury Tarczyński pisał:

„Połączenie figury Jezusa Chrystusa z imitacją męskiego członka nie może się z niczym innym kojarzyć, jak tylko z próbą ośmieszenia tego, co święte, tego, co jest dla wielu najwyższym wyrazem sacrum, szacunku i ludzkiej miłości”.