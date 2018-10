Ziobro o ''taśmach''. Sąd Najwyższy rozdaje dziennikarzom dowodu?

"Jest zastanawiające, że – a propos też apolityczności sądów – nagle okazuje się, że kiedy sprawa trafia do Sądu Najwyższego, to z tego SN płyną informacje do niektórych mediów, że mogą zapoznać się z materiałem dowodowym sprawy" - mówił na konferencji prasowej minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.