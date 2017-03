Ziobro: Niech Tusk nie stawia się ponad obywatelami!

reklama

Fot. Piotr Drabik via Flickr, CC BY 2.0 reklama

"Niech Donald Tusk nie stawia się ponad prawem i obywatelami, że jest tak wielki, że do prokuratury nie przyjedzie, tylko lektyką może ma być przywieziony" - mówił w TVP minister Ziobro o Donaldzie Tusku, który został wezwany do prokuratury.



W „Gościu Wiadomości” na antenie TVP obecny był dziś minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Mówił między innymi o wezwaniu Donalda Tuska do prokuratury:

„Panowie z PO dopuścili się jawnej manipulacji twierdząc, że wezwanie Donalda Tuska do prokuratury jest następstwem przegranego głosowania w RE”

Tymczasem decyzja podjęta została przez prokuratora-referenta, który prowadzi sprawę – mówi Ziobro i dodaje, że PO dopuściło się zatem jawnej manipulacji.

„Jeśli chcielibyśmy rozgrywać je politycznie, to moglibyśmy poinformować o tym cały świat, że Donald Tusk będzie wzywany do prokuratury, zanim doszło do jego wyboru. Rozsiać jakieś wątpliwości co do jego prawego postępowania, jak sugeruje PO. Myśmy tego nie zrobili. Nie wykorzystaliśmy tego na użytek sporu o osobę Donalda Tuska, bo nie tego dotyczył spór”

- mówi minister i dodaje, że wezwanie Tusk dostał z wyprzedeniem, jak każdy obywatel. Zwraca także uwagę na charakter, w jakim Tusk został wezwany:

„Ma do odegrania rolę świadka, więc tym bardziej twierdzenie, że jest prowadzona sprawa przeciwko Donaldowi Tuskowi nie odpowiada rzeczywistości (…) Niech Donald Tusk nie stawia się ponad prawem i obywatelami, że jest tak wielki, że do prokuratury nie przyjedzie, tylko lektyką może ma być przywieziony”

dam/TVP.Info,Fronda.pl

14.03.2017, 21:20