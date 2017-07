Ziobro: Koniec z patologiami w środowisku sędziowskim!

Minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro w rozmowie z dziennikarzami przekonywał, że konieczne jest utworzenie w Sądzie Najwyższym Izby Dyscyplinarnej.

"Nie będzie podniesienia standardów etycznych i moralnych w środowisku sędziowskim bez utworzenia Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym"- tłumaczył prokurator generalny. Jak podkreślił Ziobro, mimo "wielkiego kryzysu w polskim sądownictwie", nie brakuje uczciwych i przyzwoitych sędziów.

Minister tłumaczył, że celem reformy sądownictwa jest to, aby sędziowie byli niezawiśli oraz wydawali wyroki uczciwe i sprawiedliwe. Zbigniew Ziobro zwrócił uwagę, że osobna Izba Dyscyplinarna, planowana w projekcie ustawy o SN stanowi „wielkie wyzwanie". Ta "wielka zmiana" ma zagwarantować uczciwość.

"Nie ma sprawiedliwości bez uczciwości" – podkreślił prokurator generalny.

"Chodzi o to, by skończyć z patologiami w środowisku, które samo siebie nazywa nadzwyczajną kastą, skończyć z zamiataniem przez sędziów afer i różnych brzydkich wydarzeń w środowisku sędziowskim pod dywan, by immunitet nie służył bezkarności, ale ochronie niezawisłości"- powiedział minister Ziobro.

JJ/PAP, Fronda.pl