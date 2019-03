Ziobro: Jako ojciec byłem zszokowany zaleceniami WHO

"Daje do myślenia fakt, że TSUE decyzję o postanowieniu zabezpieczającym wydał przed ciszą wyborczą przed I turą wyborów samorządowych. Teraz ten sam TSUE wyznacza datę też w przeddzień ciszy wyborczej. (…) To rodzi przypuszczenie, że nie jest to dziełem przypadku"-stwierdził w programie "Gość Wiadomości" w TVP Info minister sprawiedliwości i prokurator generalny, Zbigniew Ziobro.