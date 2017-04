Ziobro: Chcemy bardzo surowo i konsekwentnie ścigać bandytów!

reklama

Fot. Piotr Drabik via Flickr, CC 2.0

„Obywatel musi mieć poczucie, że brutalna ręka państwa musi uderzać w bandytę, a nie w uczciwego obywatela. To jest państwo sprawiedliwe” - mówił Zbigniew Ziobro w TVP1.

W „Gościu Wiadomości” na antenie TVP 1 pojawił się dziś minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro. Mówił o między innymi o nadużyciach w sądownictwie oraz przepisach dotyczących obrony koniecznej.

„Chcemy bardzo surowo i konsekwentnie ścigać bandytów. (…) jeśli ktoś zostanie napadnięty, to chcemy dać mu dodatkowy bonus”

- mówił szef resortu sprawiedliwości. Odniósł się także do planowanej reformy sądownictwa w Polsce:

„Sądownictwo to nie jest kasta, to nie jest państwo w państwie. Chcę zmienić to myślenie i przywrócić sądownictwo polskiemu społeczeństwu.”

Mówił też o nadużyciach w środowisku sędziów:

„To obraz wielkiego problemu, który dotyczy tego gremium. Ci ludzie tak postępują, ponieważ czują się bezkarni. (…) Teraz brutalnie walczą o władzę, a wprowadzili mechanizmy patologiczne.”

dam/TVP1,Fronda.pl

27.04.2017, 20:45