Ziobro chce dyscyplinarki dla sędziego. Chodzi o sprawę nastoletniej zabójczyni.

7 kwietnia tego roku decyzją Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach w województwie śląskim zwolniono ze schroniska Weronikę G., która w Piekarach Śląskich zabiła starszą kobietę. Minister Zbigniew Ziobro chce, aby wobec sędziego rozpocząć postępowanie dyscyplinarne.

Minister Ziobro wystąpił o podjęcie wobec sędziego Adama Skorwona czynności dyscyplinarnych do zastępcy rzecznika dyscyplinarnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach.

Ziobro argumentuje swą decyzję „oczywistą i rażącą” obrazą prawa, jakiej dopuścił się sędzia. W związku z tym popełnił przewinienie służbowe – nie rozważył, czy nie należy zwrócić się do Sądu Okręgowego w Gliwicach o to, by nieletniej przedłużyć pobyt w schronisku dla nieletnich.

Przypomnijmy – postępowanie rozpoczęło się dokładnie rok temu, 18 kwietnia 2016 roku. Weronika G. miała w nocy z 13 na 14 kwietnia zamordować babcię swojej znajomej wspólnie z 25-letnim kolegą. Miała skrępować ofiarę i kilkakrotnie uderzać w jej głowę obuchem siekiery, po czym ukraść biżuterię i pieniądze z domu ofiary. SR umieścił ją w schronisku dla nieletnich, najpierw na trzy miesiące, a potem kilkakrotnie pobyt przedłużał.

Pomimo tego, 5 kwietnia uznał dalszy jej pobyt w zakładzie za niecelowy. Minister Ziobro ostro ocenia decyzję sędziego, podnosząc, że czyn był wyjątkowo drastyczny, domniemana sprawczyni zdemoralizowana i uzależniona od środków odurzających. Wobec tego sędzia miał „bezwzględny obowiązek” rozważenia zwrócenia się do sądu okręgowego w sprawie przedłużenia pobytu Weroniki G. w placówce, czego nie zrobił.

We wniosku czytamy:

„Zdaniem Ministra Sprawiedliwości świadczy to o oczywistej i rażącej obrazie przepisu, polegającej nie tyle na jego niezastosowaniu, ale na całkowitym zaniechaniu analizy i oceny zasadności jego zastosowania, w sytuacji, kiedy zachodziła bezwzględna konieczność co najmniej uwzględnienia takiej możliwości”

Dodał jednakże, że nie zarzuca sędziemu działania celowego, a przewinienie dyscyplinarne.

dam/PAP,Fronda.pl

18.04.2017, 21:05