Zima zaatakowała Polskę, stan ostrzegawczy w wielu miejscach

Wieczorem opady śniegu, w nocy i nad ranem duży mróz. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada zimową aurę na najbliższe dni. To efekt niżu z północy kontynentu i napływu arktycznego powietrza nad Polskę.

Synoptyk IMGW Maria Waliniowska wskazuje, już dziś wieczorem biało ma być w całym kraju, a wiatr nad morzem w porywach będzie osiągał do 100 kilometrów na godzinę. Wysoko w górach ma przybyć nawet do 15 centymetrów. Wieczorem śnieg ma padać już w całym kraju.

W województwie warmińsko-mazurskim według prognoz, północny i północno-zachodni wiatr w porywach ma osiągać prędkość 75-ciu kilometrów na godzinę. Nocą w regionie ma padać śnieg, możliwe są więc zawieje i zamiecie śnieżne.

Na Żuławach silne porywy wiatru z północy i północnego-zachodu oznaczają możliwość wystąpienia tak zwanej cofki, czyli wpychania wód Bałtyku do Zalewu Wiślanego, a następnie do rzeki Elbląg i jeziora Druzno. Obecnie poziom wód w tych miejscach jest od kilkunastu do kilkudziesięciu centymetrów niższy od stanów ostrzegawczych.

Stan ostrzegawczy przekroczony jest natomiast na Mazurach w Giżycku na Kanale Łuczańskim. Służby kryzysowe apelują, by z odkrytej przestrzeni zabrać rzeczy, które wichura mogłaby porwać i zniszczyć.

Pogotowie sztormowe ogłoszono w Ustce. Woda zalała bulwar nadmorski. Portowej części miasta zagraża cofka. Strażacy ułożyli kilkaset worków z piaskiem.

Ogromne fale przelewają się przez falochron. Bałtyk uszkodził chodniki i deptak, powyrywał kostkę brukową. Na miejscu jest sześć jednostek straży pożarnej, kilka kolejnych czeka w pogotowiu. Policja zamknęła wjazd w okolicę portu w Ustce. Na miejscu są również służby miejskie ds. zarządzania kryzysowego oraz pracownicy Kapitanatu portu w Ustce i Urzędu Morskiego w Słupsku.

Wyłączono zasilanie na całym Bulwarze Nadmorskim w Ustce, woda zalała też piwnice i część parterową budynków przylegających do nadmorskiego deptaka.

"Woda przekroczyła stan alarmowy o kilkadziesiąt centymetrów, według prognoz taka pogoda ma się utrzymać do pierwszej w nocy" - poinformował rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku starszy kapitan Grzegorz Falkowski.

Wiatr wieje z północy z siłą do 10 stopni w skali Beauforta wpychając wodę do kanału portowego.

Intensywne mrozy stanowią śmiertelne zagrożenie dla osób bezdomnych - szacuje Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i apeluje, by każdy przypadek dostrzeżenia osób silnie wychłodzonych zgłaszać służbom.

"Jeśli wiemy o osobach, które potrzebują pomocy, albo jeśli widzimy osobę potrzebującą, zadzwońmy na numer 112. To nie zajmuje zbyt wiele czasu, a w ten sposób możemy nawet uratować komuś życie" - dodaje rzeczniczka RCB.

W nocy na Suwalszczyźnie temperatura może spaść do minus 12 stopni Celsjusza. Jutro znaczne ochłodzenie, nad Polskę zacznie nadciągać arktyczne powietrze. W ciągu dnia temperatura może również osiągnąć minus 12 stopni. Jeszcze chłodniej ma być z czwartku na piątek. Wtedy w górach ma być minus 20 stopni, a w piątek w dzień - do 14 stopni mrozu.

5.01.2017, 8:12