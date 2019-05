Ziemkiewicz w punkt! ,,Taka jest oPOzycja - antykatolicyzm i puste frazesy''

www 4.5.19 10:47

Racja.

A żeby tym pustym frazesom nadać mocy, które zaznaczyłyby je w przestrzeni medialnej, należy użyć populistycznych środków stylistycznych, typu wulgaryzmy i chamstwo, co niniejszym uczyniono.

To jak w filmie z nudnymi dialogami: do dialogów wrzuca się co drugie słowo "ku..." i plebs to kupuje. Taką taktykę ideową obiera PO: brak programowy zastępuje rzucaniem mięsa i naiwnie myśli, że to wystarczy.