Ziemkiewicz: Takiego bydła nie robili nawet komuniści!

Mocny komentarz Rafała Ziemkiewicza do niedzielnego protestu pod kurią w Warszawie i „czarnych protestów”.

„ Jeśli chodzi o manifestację "antyfaszystów" pod kurią, to takiego bydła nawet komuniści nie robili. Wykrzykiwano hasła typu „Biskupie mamy Cie w ...”. Nie sądzę, że te czarne protesty coś wniosą”

- powiedział publicysta na antenie Telewizji Republika.

Stwierdził też, że PO najpewniej wchłonie Nowoczesną. Przypomniał radę programową partii Lubnauer, której program według niego popiera około 1% elektoratu:

„Ich program to aborcja na każde żądanie, imigrantów zapraszamy jak najwięcej oraz związki partnerskie […] Teraz będzie „czarny piątek”, czarna parasolka, biała róża i wieszak. Będzie sabat wariatek, które uważają, że dzieci chore to drugi sort ludzki, który należy zabijać”.

Dodał, że według niego to, co nazywa się postępem to tak naprawdę powrót do barbarzyństwa:

„Powrót do prawa salickiego sprzed tysiąca lat, gdzie odrębne było małżeństwo i konkubinat. Prawo salickie różnicowało w ten sposób, że dzieci z małżeństwa mają pierwszeństwo przed konkubinatem. Zwolenniczki lewicy powracają coraz bardziej do ludów pierwotnych, nie rozumieją chyba, że dzieci są skutkiem aktu płciowego”.

dam/Telewizja Republika,Fronda.pl