Ziemkiewicz staje w obronie Trumpa

reklama

Fot. Youtube reklama

Rafał Ziemkiewicz w przededniu zaprzysiężenia Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych odniósł się do sprawy "haków" jakie na Trumpa może mieć Władimir Putin.

Dziennikarz i publicysta w programie "Chłodnym Okiem" stwierdzał, że Amerykanie byli zmęczeni stylem polityki realizowanym przez poprzednią ekipę rządzącą i dlatego postawili na zmianę i wybór Trumpa. Ta zmiana dokona się oficjalnie w momencie zaprzesiężenia nowego prezydenta.

Rafał Ziemkiewicz z rezerwą odnosi się do tematu "haków", jakie na Trumpa ma mieć Władimir Putin:

"Gazeta Wyborcza, wszyscy się strasznie boją tego Trumpa, chociaż on jeszcze nic nie zdążył zrobić, a wszystko co robi, jest nawet ciekawe. Historyjka o tym, że rzekomo KGB nagrało taśmy i ma na Trumpa haki, gdzie okazało się, że to wyszło z grupy internetowych trolli, którzy się do tego przyznali" - mówił Ziemkiewicz w Telewizji Republika.

Dalej Ziemkiewicz negując tę sprawę, mówił:

"Przerażone Trumpem elity chcą wierzyć we wszystko, co tylko na temat Trumpa można wymyslić".

Jak dodawał:

"Wystarczy to wziąć na logikę. Powiedzmy, że byłaby taka taśma i co z tego? Po pierwsze, jeśli wszyscy o niej wiedzą, to nie ma ona znaczenia. Facet w tym wieku miał 4 żony i pewnie wiele kochanek, więc jakoś bardzo by mu to nie zaszkodziło".

emde

20.01.2017, 9:05