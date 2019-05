Ziemkiewicz ostro do Dulkiewicz ws. Marszu w Gdańsku: Z czego jesteś taka dumna, żałosna idiotko?

Wy naprawdę chcecie doprowadzic do penalizacji Sekty LGBT. Wcale mi się to nie podoba, ale w pewnym momencie może to byc konieczność, bo dojdzie do linczów.

Możecie po prostu korzystac z tolerancji? Żyć swoim życiem bez włażenia z butami do łóżka innym ludziom?

Możecie po prostu przestac się rozpychać, opluwac i dyktowac normalnym ludziom co oni moga mysleć?

To wy jesteście skrajnie nietolerancyjną, agresywną sektą. I oczywiście macie 1000 usprawiedliwień dla swojej agresji.

