Ziemkiewicz: Nie United Kingdom tylko United Fasisct Kingdom. Skanadaliczny apel brytyjskiej poseł

Kuriozalny apel brytyjskiej posłanki Partii Pracy Rupy Huq. Chce ona, aby władze zabroniły Rafałowi Ziemkiewiczowi… wjechać do kraju. Został tam zaproszony przez organizację „Polska Niepodległa” kierowaną przez Piotra Szlachtowicza.

Spotkania z Ziemkiewiczem miały mieć miejsce w Cambridge, Bristolu i Londynie. Apel Huq Ziemkiewicz skomentował w rozmowie z portalem DoRzeczy.pl m.in. w ten sposób:

„Jeżeli tak wygląda wolność słowa, że na wszelki wypadek zakazuje się występu podejrzanej osoby o to, że może być kontrowersyjna, to jesteśmy na Białorusi albo nawet na wschód, a nie w Wielkiej Brytanii”.

Twierdzi też, że według niego Rupa Huq została przez kogoś podpuszczona, bo sama z pewnością nie zna ani słowa po polsku. Dalej stwierdził:

„Oczywiście nie wyobrażam sobie innej sytuacji niż publiczne przeprosiny ze strony pani deputowanej i wycofanie się z tych oskarżeń, bo to nie chodzi o mnie samego tylko jest to element budowania bardzo rasistowskiego stereotypu Polaka jako faszysty, rasisty i osoby niepożądanej przez światłych Wielkiej Brytanii.”.

Dodaje, że to już kolejny taki atak i przekracza on miarę bezczelności. Stwierdza, że sprawy nie zostawi. Ocenia także:

„Mam święte prawo powiedzieć, że w dziedzinie standardów wolności słowa to nie jest żaden United Kingdom tylko United Fasisct Kingdom. Bo jeżeli tak wygląda wolność słowa, że na wszelki wypadek zakazuje się występu podejrzanej o to, że może być kontrowersyjna to jesteśmy na Białorusi albo nawet na wschód”.

Ziemkiewicz zapowiedział na twitterze, że pozwie brytyjską poseł i „zmusi” ją do przeprosin – tu liczy na pomoc polskiej ambasady „bo bezkarność tego oskarżania każdego Polaka o faszyzm tylko dlatego, że jest Polakiem, powinna wreszcie spotkać się z należną odpowiedzią”.

dam/dorzeczy.pl,Fronda.pl