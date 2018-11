Ziemkiewicz mocno o Tusku: Chciałbym widzieć go w 'pudle'

Czy Tusk faktycznie zamierza wrócić do polskiej polityki i ma szanse na sukces? W ocenie dziennikarza, wcale nie jest to takie oczywiste.

"On powinien iść do pudła i mam nadzieję, że w więzieniu go zobaczę"- podkreślił Ziemkiewicz. Dziennikarz ocenił również nowego prezydenta Warszawy. Rafał Trzaskowski wkrótce rozpocznie urzędowanie. Publicysta po nowym prezydencie stolicy nie spodziewa się fajerwerków. Ziemkiewicz sugeruje również, że to nie Trzaskowski będzie sprawował realną władzę w Warszawie.