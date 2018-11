Ziemkiewicz: Gdybym był Putinem...

Publicysta Rafał Ziemkiewicz odniósł się dziś m.in. do listu ambasador Stanów Zjednoczonych, Georgette Mosbacher oraz do działalności stacji TVN.

W kontekście listu Mosbacher do polskiego premiera, Ziemkiewicz przywołał wypowiedź Winstona Churchilla o tym, że dyplomata, zanim coś powie, powinien dwa razy to przemyśleć.

"Najśmieszniejsze jest dla mnie to, że pani Georgette Mosbacher, która niewątpliwie nie ma żadnego doświadczenia w dyplomacji, pomyślała, że ona dobrze nam robi, że pomaga tym listem przestrzegając Polaków przed kolejnym zaliczeniem skórki banana i wywaleniem się na "d", jak z przeproszeniem w sprawie tego, co w Ameryce nazwali - cokolwiek szalbierczo - Holocaust law - czyli nowelizacji ustawy o IPN karzącej za naruszanie dobrego imienia Polski"- ocenił publicysta na antenie Telewizji Republika. Jak wspomniał, wcześniej Polska miała do czynienia z podobną sytuacją ze strony Stanów Zjednoczonych. Było to wówczas, gdy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji chciała ukarać TVN.