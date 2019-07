Ziemkiewicz: Celem jest rozbujanie łodzi. Komentarze nt prowokacji w Białymstoku

Wydarzenie odbywało się pod hasłem "Białystok miastem dla wszystkich", wzięło w nim udział ok. 800 osób. Nie było to jedyne sobotnie zgromadzenie publiczne w Białymstoku. W tym samym czasie w mieście obywał się zlot kibiców, spokojny piknik rodzinny i publiczny różaniec przy katedrze. Z uwagi na nagromadzenie tylu różnych imprez w jednym miejscu, można było obawiać się prowokacji. Jak się okazuje, słusznie. Agresywni kibole zaatakowali aktywistów LGBT. Choć policja (zdaniem niektórych "PiS-owska") zareagowała szybko i prawidłowo, lewica znalazła już "winnych". Co ciekawe, niekoniecznie są to ci, którzy rzeczywiście fizycznie zaatakowali uczestników marszu równości. Okazuje się bowiem, że winni są... biskupi, księża i politycy, którzy bronią tradycyjnych wartości i rodziny.

Akty przemocy, do jakich doszło w Białymstoku są godne potępienia. Co do tego nie może być wątpliwości. Nie mogą one jednak służyć za powód ataku na Kościół, oraz PiS - co bardzo chętnie robią politycy opozycji. Grzegorz Schetyna, Bartłomiej Sienkiewicz, Sławomir Neumann,Leszek Jażdżewski piszą, że przemoc, agresja, homofobia, to wina obecnej władzy. Okazuje się, że to bardzo wygodne dla opozycji uproszczenie.